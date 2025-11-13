Головин раскритиковал поле на стадионе «Зенита»: «Очень плохой газон»

— Во втором тайме чуть-чуть подустали. Помимо этого, поле тяжелое. На нем было очень сложно играть.
— Плохой газон?
— Очень плохой. Странно, но это сильно заметно. Думал, будет хорошее поле, но как есть.
— Многие пишут, что сегодня вы вышли вполноги мяч попинать.
— Не знаю. Мне показалось, все нормально. Вся команда боролась и билась.
— Насколько уровень соперника был оптимальным?
— Уровень соперника хороший. Перу — точно не слабая команда, но и не самая сильная. Физически они сильнее нас и многих других команд. С ними было тяжело в единоборствах. Нужно было больше забивать, и мы могли это сделать.
— Что помешало удержать победу?
— Было бы легче, если бы мы забили 2−3 гола. Моменты для этого у нас были, но реализация подвела. Были опасные подходы и в первом, и во втором тайме, но не получилось забить. В концовке у них была вера, что они смогут сыграть вничью, потому что счет был 1:0. Я гол пропустил, с врачом разговаривал. По этому поводу сказать ничего не могу, — передает слова Головина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Алекс Валера
82′
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
