Илья Вахания: Чили — соперник не слабее Перу

Футболист сборной России Илья Вахания — о предстоящем матче национальной команды, упущенной победе в предыдущей игре и слухах о переходе из «Ростова» в «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

В субботу футболисты сборной России проведут последний в 2025 году товарищеский матч. В Сочи они примут сборную Чили. А в среду подопечные Валерия Карпина сыграли в Санкт-Петербурге вничью с командой Перу (1:1). Весь первый тайм этой встречи отыграл защитник «Ростова» Илья Вахания, который был заменен в перерыве.

В интервью «Известиям» он оценил результат матча и качество игры своей команды, оценил состояние газона на «Газпром Арене» и прокомментировал недавние слухи об интересе к себе со стороны московского «Динамо».

— Как оцените свою игру в матче с Перу?

— Неплохая игра. Конечно, были некоторые потери в финальной трети — хотелось бы поменьше такого. Но в целом вроде бы неплохо.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
12.11.2025, 20:00
Россия
1
Перу
1

— А качество игры сборной России в целом как вам?

— Тоже хорошо выглядела. Мне кажется, должны были побеждать. Но не использовали свои возможности впереди и пропустили обидный гол в концовке матча. Считаю, что он не вытекал из логики матча. Тем обидней, так упускать победу.

— Нет ощущения, что создали в атаке не очень много — только гол после ошибки перуанского вратаря и один опасный удар в створ в исполнении Ивана Сергеева?

— Нет, такого ощущения нет. Да, гол возник из-за ошибки вратаря. Но у нас команда постоянно прессингует именно для того, чтобы заставлять соперника ошибаться. И мы ждем такие моменты, как был в матче с Перу. Благодаря этому и забили. Кроме того, во втором тайме были опасные моменты вблизи ворот соперника. Может быть, кроме упомянутого вами эпизода с Сергеевым мы не доводили дело до ударов, но постоянно играли вокруг штрафной и угрожали воротам перуанцев.

— Многие жаловались на состояние газона «Газпром Арены». Он действительно усложнил игру?

— Да, мы выкладывались на поле, бегали, действовали как планировали, но тяжеловато было из-за состояния газона. Тяжело шел мяч, дробил. Так скажем, не идеально скользил. Но это не оправдание — соперник был в той же ситуации, что и мы.

— Как оцените соперника?

— Хорошая команда, но мы должны были побеждать. К сожалению, сами не использовали свои возможности.

— Сильно негативные эмоции испытываете от упущенной победы?

— Конечно, хотелось побеждать, порадовать болельщиков, которые пришли на матч. Но, наверное, сейчас больше надо смотреть на саму игру, на ее качество. Она была неплохая. Хотя, безусловно, о результате тоже нельзя забывать.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
15.11.2025, 18:00
Россия
-
Чили
-

— Что ждете от предстоящего матча с Чили?

— Такой же интересной игры. Соперник этот не слабее Перу. Так что будем всерьез готовиться к этому матчу. Надеюсь, как можно больше народу придет на эту игру. В Питере на матче с Перу был отличная поддержка (матч посетило 45 тыс. зрителей. — «Известия»). Надеюсь, также будет и в Сочи на игре с Чили.

— В день матча с Перу «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию о возможной скорой отставке Валерия Карпина из московского «Динамо». По вашим ощущениям, это повлияло на его настроение перед игрой сборной?

— Нет-нет. Никаких изменений. Всё было, как всегда. Атмосфера была такой же, как обычно.

— На прошлой неделе появились слухи, что Валерий Карпин хочет зимой позвать вас и Виктора Мелёхина в «Динамо». Как отреагировали на это?

— В телеграм-каналах видел эти новости. В принципе, на этом всё.

Алексей Фомин

