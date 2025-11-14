Карпин объяснил отсутствие Миранчука на тренировке сборной России

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку предоставили отдых, он, скорее всего, в ближайшее время покинет расположение сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В пятницу Миранчук пропустил тренировку сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили. Также на занятии отсутствовал защитник московского «Динамо» Максим Осипенко.
«Ничего не случилось, на завтра не планируются. Сыграли по 90 минут в матче. Думаю, что они не останутся в расположении, не знали состояние других футболистов. Все живы-здоровы, смысла тренироваться и играть не было», — сказал Карпин.
Матч сборных России и Чили пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18:00 мск.