Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
29.00
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70

Карпин объяснил отсутствие Миранчука на тренировке сборной России

Тренировку сборной России перед матчем с командой Чили пропустили Алексей Миранчук и Максим Осипенко.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитнику «Атланты» Алексею Миранчуку предоставили отдых, он, скорее всего, в ближайшее время покинет расположение сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В пятницу Миранчук пропустил тренировку сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили. Также на занятии отсутствовал защитник московского «Динамо» Максим Осипенко.

«Ничего не случилось, на завтра не планируются. Сыграли по 90 минут в матче. Думаю, что они не останутся в расположении, не знали состояние других футболистов. Все живы-здоровы, смысла тренироваться и играть не было», — сказал Карпин.

Матч сборных России и Чили пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18:00 мск.

Футбол. Товарищеские матчи
15.11
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.43
