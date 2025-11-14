Карпин рассказал, как изменилась сборная с последнего официального матча

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу стал намного моложе по сравнению с последним официальным матчем. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В последнем официальном матче сборная России со счетом 0:1 на выезде уступила команде Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Игра прошла 14 ноября 2021 года.
«Сборная изменилась точно, как вы видите. Как минимум стала моложе намного. С точки зрения имен на 50% или более поменялась, что в принципе правильно», — сказал Карпин.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.