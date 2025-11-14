Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
29.00
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70

Карпин рассказал, как изменилась сборная с последнего официального матча

В последнем официальном матче сборная России со счетом 0:1 уступила команде Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Источник: Чемпионат.com

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу стал намного моложе по сравнению с последним официальным матчем. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В последнем официальном матче сборная России со счетом 0:1 на выезде уступила команде Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Игра прошла 14 ноября 2021 года.

«Сборная изменилась точно, как вы видите. Как минимум стала моложе намного. С точки зрения имен на 50% или более поменялась, что в принципе правильно», — сказал Карпин.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Футбол. Товарищеские матчи
15.11
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.43
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше