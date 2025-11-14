Ричмонд
Дубль экс-игрока «Спартака» принес сборной Узбекистана победу над Египтом

Сборная Узбекистана обыграла в товарищеском матче египтян со счетом 2:0. Два мяча забил полузащитник Остон Урунов.

Источник: Getty Images

Футболисты сборной Узбекистана обыграли команду Египта со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Эль-Айне в ОАЭ.

Дубль сделал полузащитник Остон Урунов (4-я и 43-я минуты).

24-летний Урунов известен в России по выступлениям за «Уфу», «Урал» и московский «Спартак» (2020−2022). C 2024 года полузащитник играет за иранский «Персеполис».

В сборной Узбекистана на счету Урунова теперь 38 матчей и 10 голов.

Сборные Узбекистана и Египта уже отобрались на чемпионат мира 2026 года. При этом узбекистанцы впервые в своей истории сыграют в финальной части мирового первенства. Главным тренером команды с октября является чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро.