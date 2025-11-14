Дубль экс-игрока «Спартака» принес сборной Узбекистана победу над Египтом

Сборные Узбекистана и Египта уже отобрались на чемпионат мира 2026 года. При этом узбекистанцы впервые в своей истории сыграют в финальной части мирового первенства. Главным тренером команды с октября является чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро.