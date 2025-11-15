Онопко: «У нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире»

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение — это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», — сказал Онопко в программе «РецепТура» на канале «Матч Премьер».