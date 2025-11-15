Онопко: «У нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире»

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение — это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», — сказал Онопко в программе «РецепТура» на канале «Матч Премьер».
В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после начала СВО на Украине. За это время российская сборная провела 24 товарищеских матча и не потерпела ни одного поражения. В субботу, 15 ноября, команда Валерия Карпина сыграет против Чили в Сочи, начало — в 18:00 по московскому времени.