Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.16
П2
3.45
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
6.60
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.59
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.78
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
60.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2

Онопко: «У нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире»

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил уровень отечественного футбола в отсутствие международных турниров.

Источник: РИА "Новости"

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение — это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», — сказал Онопко в программе «РецепТура» на канале «Матч Премьер».

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после начала СВО на Украине. За это время российская сборная провела 24 товарищеских матча и не потерпела ни одного поражения. В субботу, 15 ноября, команда Валерия Карпина сыграет против Чили в Сочи, начало — в 18:00 по московскому времени.

Футбол. Товарищеские матчи
15.11
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
6.60
