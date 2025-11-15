Сборная России по футболу завершит год матчем с командой Чили

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова отметил, что его команда настроена доминировать в матче с россиянами. «Мы изучали сборную России, никого выделять не буду, — сказал Кордова. — Понятно, что это хорошая команда. У сборной России сейчас много товарищеских матчей, неофициальных. Но это важный матч для нас, с хорошим соперником. Мы смотрим на всю команду, весь состав, видим, что состав чередуется. Погода, в принципе, ничем не отличается, все в порядке. Мы посмотрели матч россиян с Перу. Очень агрессивная команда, высокий прессинг. Видели игровые модели. Во втором тайме немного подсели. Мы все учитываем, изучаем».