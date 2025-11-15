Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Россия
0
:
Чили
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.02
П2
2.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.25
X
6.99
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.88
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
70.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Сборная России назвала капитана на матч с командой Чили

Команда Валерия Карпина сыграет с чилийцами в Сочи. Капитаном россиян будет Игорь Дивеев, место в воротах займет Станислав Агкацев.

Источник: РБК Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Чили.

На поле с первых минут выйдут Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Даниил Фомин, Максим Глушенков, Константин Тюкавин и Александр Головин.

Капитаном в этой игре будет Дивеев (впервые).

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» начнется в 18:00 мск.

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Чили — 56-е.

Гимн России перед матчем исполнит Николай Тимофеев, также выступят группы «Блестящие» и «Чили».

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения — серия без поражений составляет уже 23 игры. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

