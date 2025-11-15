Сборная России назвала капитана на матч с командой Чили

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Чили.
На поле с первых минут выйдут Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Даниил Фомин, Максим Глушенков, Константин Тюкавин и Александр Головин.
Капитаном в этой игре будет Дивеев (впервые).
Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» начнется в 18:00 мск.
Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Чили — 56-е.
Гимн России перед матчем исполнит Николай Тимофеев, также выступят группы «Блестящие» и «Чили».
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.
Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения — серия без поражений составляет уже 23 игры. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).