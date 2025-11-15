Сборная России проиграла впервые за четыре года

Футболисты сборной России проиграли команде Чили в товарищеском матче со счетом 0:2. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».
Голы забили Гонсало Тапия (37-я минута) и Бен Бреретон Диас (76). Оба гола сборная России пропустила после ошибок собственных защитников — Игоря Дивеева и Мингияна Бевеева.
На 25-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Вместо него на поле появился Алексей Батраков из «Локомотива».
Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Чили — 56-е.
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.
Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения — серия без поражений составила 23 игры. До сегодняшней игры последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года — в решающем матче отбора на чемпионат мира от Хорватии (0:1).
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
37′
Бен Бреретон Диас
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
65′
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
5
Иван Роман
66′
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти