В сборной России описали главную проблему команды одним словом

Нападающий сборной России Максим Глушенков после поражения от чилийских футболистов в товарищеском матче описал проблему команды одним словом. Его заявление приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Моментов у нас было достаточно, просто мы их не смогли довести до логического завершения. Поэтому да, доволен. Есть ли какая-то проблема? Да, невезение», — сказал он.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
