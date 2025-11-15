Головин объяснил поражение сборной России по футболу от чилийцев

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче из-за двух грубых ошибок. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Головин.
В субботу сборная России в Сочи уступила чилийцам со счетом 0:2.
«Что случилось — мы совершили две грубые ошибки, — сказал Головин. — Мы лучше соперника играли. Чуть концентрацию потеряли, пропустили. Сборная Чили точно является одним из самых сложных соперников, но они не были лучше нас. Две ошибки, все, что они создали».
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти