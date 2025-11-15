«Хочется сыграть с командами из топ-10». Карпин — о Дзюбе, травме Облякова и поражении от Чили

Сборная России проиграла Чили (0:2). Это первое поражение команды Валерия Карпина с ноября 2021 года — тогда она уступила Хорватии в квалификации ЧМ-2022 (0:1). Таким образом, прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета игр второго состава национальной сборной с олимпийской сборной Египта и Катаром — они не учитывались в рейтинге ФИФА).
После финального свистка на стадионе «Фишт» Карпин ответил на вопросы журналистов.
Это товарищеский матч — какое давление?
— Это первое поражение России за четыре года. Что не получилось в матче с Чили? — первый вопрос Карпину.
— Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что у наших ворот создавали моменты. Второй гол нельзя назвать моментом.
— Нам одним кажется, что последние матчи сборной были похожи на игры «Динамо»? Особенно в обороне.
— Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались разные игроки.
— Может, сказывается давление?
— Это товарищеский матч. Какое давление? Думаете, Сафонов испытывал давление с Перу? Несчастный случай — как и второй гол сегодня. Если вам кажется, что картина игры похожа, — ну и замечательно.
— Какая игра сборной России лучшая и худшая за год?
— Напомните, с кем мы играли… Перу помню. С кем еще? Наверное, назову матч с Катаром лучшим. А худший — против Иордании.
— В этом году в сборную вызывался Артем Дзюба. Это было верное решение?
— Да. А почему нет? Не помню кому, но он забил, а мы победили.
— У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызовете Дзюбу, если его официально признают?
— Посмотрим.
Выход Батракова — нормально, но не «вау». И он сам, и мы ждали большего
— Что с Иваном Обляковым?
— От удара защемило нерв. Как отпустит, сможет играть. Только доктор скажет когда. Вряд ли на восстановление уйдет много времени.
— Как оцените выход Алексея Батракова?
— Нормально, не «вау». Но он сам и мы все, наверное, ждали большего.
— Есть ли планы у сборной России на март следующего года?
— Наметки уже есть, обсуждали их. Но это пока наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? В любом случае мое пожелание — чтобы соперник был сильным.
— Вы хотите, чтобы игроки почувствовали другое давление?
— Давления нет. Есть ответственность. Игра с Хорватией в четвертом туре за выход на чемпионат мира — это одно давление. Та же игра, но в последнем туре — другое давление, иная ответственность. Хотя игроки те же.
— Как вам атмосфера в Сочи?
— Великолепная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддерживал нас. Игра приковывала внимание как минимум. На всех матчах в регионах такая атмосфера.
— Может, стоит меньше играть в Москве и Санкт-Петербурге?
— Но на игре с Перу была прекрасная атмосфера. С Нигерией в Москве — прекрасная. Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера.
Артем Бухаев