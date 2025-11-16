В Федерации футбола Чили объяснили проведение матча с россиянами

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная России всегда показывала высокий уровень, поэтому чилийской команде было интересно провести товарищеский матч. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.
В субботу сборная Чили на стадионе «Фишт» в Сочи обыграла команду России со счетом 2:0 в товарищеском матче.
«Российская сборная всегда показывала высокий международный футбольный уровень, — сказал Милад. — И для нас это важная встреча в общем и целом. Когда речь идет о футболе, все остальное остается в стороне. Футбол — это самое главное. Это красивый спорт. И мы играем в таком красивом городе, как Сочи. Играем очень важный для нас матч. И это то, что является самым важным, футбол — самое главное».
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
