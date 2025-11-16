В Федерации футбола Чили объяснили проведение матча с россиянами

«Российская сборная всегда показывала высокий международный футбольный уровень, — сказал Милад. — И для нас это важная встреча в общем и целом. Когда речь идет о футболе, все остальное остается в стороне. Футбол — это самое главное. Это красивый спорт. И мы играем в таком красивом городе, как Сочи. Играем очень важный для нас матч. И это то, что является самым важным, футбол — самое главное».