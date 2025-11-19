Ричмонд
«Нас Украина порвет в Москве»: легендарный игрок СССР о сборной России

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу» раскритиковал уровень сборной России, отметив, что команда бы не сумела отобраться на чемпионат мира — 2026.

Источник: Чемпионат.com

«На сегодняшний день я тебе скажу, что нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия c Кварацхелией. Как они на чемпионате Европы сыграли? У них там одни легионеры в сборной Грузии. А как Армения сыграет с нами? Тяжелый вопрос, да?! С такой игрой мы вообще на чемпионат мира бы не попали, если бы не было санкций», — заявил он.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
