«Нас Украина порвет в Москве»: легендарный игрок СССР о сборной России

«На сегодняшний день я тебе скажу, что нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия c Кварацхелией. Как они на чемпионате Европы сыграли? У них там одни легионеры в сборной Грузии. А как Армения сыграет с нами? Тяжелый вопрос, да?! С такой игрой мы вообще на чемпионат мира бы не попали, если бы не было санкций», — заявил он.