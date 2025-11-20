Вратарь «Реала» Лунин высказался о пропуске матчей сборной Украины: «Я не могу молчать»

Лунин получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2026, но не прибыл в ее расположение из-за полученной в клубе травмы. В октябре и ноябре Лунин в сборную не вызывался.
"Глядя на то, что циркулирует в последнее время, не просто ложную, а просто сфабрикованную информацию о том, что я отказываюсь выступать за сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются очернить мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.
Прежде чем распространять какую-либо информацию, уважаемые журналисты, пожалуйста, убедитесь, что она правдива. Кто-нибудь из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную, или от главного тренера? Ответ — «нет», потому что это априори невозможно, даже не подумал бы не играть за сборную Украины, не говоря уже о том, чтобы сказать об этом.
Сборная — это мечта и цель каждого футболиста, и для меня большая честь представлять цвета нашей страны. Было достаточно много матчей, когда я не играл, а был в запасе, и никаких проблем не было. Так с чего бы им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное — команда и результат?
Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, так, как он считает лучшим для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать. Статьи, которые были опубликованы — это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают такого рода публикации или заявления — это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности. Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и развязывания конфликтов между нами, я считаю неправильным", — написал Лунин в соцсети.