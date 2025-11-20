Ричмонд
Узбекистан впервые за 9 лет поднялся в топ-50 сборных в рейтинге ФИФА

В среду, 19 ноября, был представлен обновленный рейтинг ФИФА.

Источник: Getty Images

Сборная Узбекистана поднялась на пять позиций — на 50-е место в рейтинге сильнейших национальных команд мира.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, сборной Узбекистана не удавалось попасть в топ-50 аж девять лет — с октября 2016 года.

Напомним, что сборная Узбекистана уже пробилась на чемпионат мира, который в 2026 году примут США, Канада и Мексика.

Первая четверка в обновленном рейтинге ФИФА осталась неизменной — Испания, Аргентина, Франция, Англия. На пятое место поднялась Бразилия, прибавившая две позиции. Следом за ней в топ-10 идут Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Хорватия.