Красножан назвал женскую сборную КНДР одним из топовых соперников

«КНДР — один из топовых соперников, входящих в десятку лучших сборных мира, — сказал он. — Команда со своим стилем, обучена, организована и дисциплинирована, с полнейшей самоотдачей, эффективно проводит как быстрые, так и позиционные атаки. Стабильный состав, полностью состоящий из молодых игроков. Поединки с соперниками такого уровня являются важным тестом и способствуют развитию наших игроков и команды».