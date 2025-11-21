Ричмонд
Красножан назвал женскую сборную КНДР одним из топовых соперников

Женская сборная России сыграет с командой КНДР в товарищеских матчах 27 и 30 ноября.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Женская сборная КНДР по футболу является организованной и дисциплинированной командой. Такое мнение высказал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан, комментарий которого приводит прессслужба Российского футбольного союза.

«КНДР — один из топовых соперников, входящих в десятку лучших сборных мира, — сказал он. — Команда со своим стилем, обучена, организована и дисциплинирована, с полнейшей самоотдачей, эффективно проводит как быстрые, так и позиционные атаки. Стабильный состав, полностью состоящий из молодых игроков. Поединки с соперниками такого уровня являются важным тестом и способствуют развитию наших игроков и команды».

Женская сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря. В рамках сбора россиянки 27 и 30 ноября сыграют со сборной КНДР. Оба матча пройдут на стадионе Kimilsung Stadium и начнутся в 10:00 мск.