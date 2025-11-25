Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.65
П2
1.79
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.79
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.05
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.93
П2
4.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.40
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.53
П2
2.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.42
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Мартинес объяснил, почему продолжает вызывать 40-летнего Роналду в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему продолжает доверять Криштиану Роналду и выпускает 40-летнего форварда в стартовом составе.

Источник: Sport24

«У каждого есть свое мнение о Роналду. Но я вижу одно: когда мы выигрываем, и Криштиану забивает один или два гола, пресса спрашивает: “Что вы будете делать, когда Роналду закончит? Команда слишком от него зависит”. Когда же он не забивает, вопрос другой: “Как вы вообще собираетесь побеждать, если у вас в составе 40-летний игрок?”.

Для нас все гораздо проще. Он играет, потому что забил 25 голов в последних 30 матчах. Его статистика невероятна. Когда он приезжает в расположение сборной, он — пример профессионализма, отношения к делу и стремления становиться лучше каждый день. Он единственный в истории мужского футбола, кто провел 227 матчей за сборную.

Сейчас многое решает поведение. В международном футболе никто не получает ничего просто так. Каждый игрок невероятно конкурентен. Но, помимо голов, мы получаем от Криштиану прежний спортивный голод. Роналду изменился как футболист. Он уже не тот 18−19-летний вингер, которого мы помним, но его отношение и желание играть за страну делают его невероятным источником заразительного настроя в раздевалке", — сказал Мартинес в интервью Sky Sports.