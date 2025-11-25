Мартинес объяснил, почему продолжает вызывать 40-летнего Роналду в сборную Португалии

«У каждого есть свое мнение о Роналду. Но я вижу одно: когда мы выигрываем, и Криштиану забивает один или два гола, пресса спрашивает: “Что вы будете делать, когда Роналду закончит? Команда слишком от него зависит”. Когда же он не забивает, вопрос другой: “Как вы вообще собираетесь побеждать, если у вас в составе 40-летний игрок?”.