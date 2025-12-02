С Газы на глаз

Один из них в настоящее время рассматривается в Ирландии. Его подала местная федерация футбола. Она требует отстранить Израиль, указывая на то, что UEFA нарушает пункты собственного устава. Во-первых, по мнению истца, в текущих условиях союз не может эффективно бороться с расизмом. Во-вторых, он якобы позволяет израильской стороне «организовывать клубы на оккупированном Западном берегу без согласия Палестинской футбольной ассоциации».