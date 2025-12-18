ФИФА отменила матч за третье место в Кубке арабских стран

В четверг сборные Саудовской Аравии и ОАЭ сыграли первый тайм матча за третье место со счетом 0:0. Однако начало второй половины было отложено из-за сильного дождя на стадионе «Халифа» в центре Дохи. Чилийский арбитр Кристиан Гарай объявил, что начало второго тайма невозможно из-за продолжающегося сильного дождя и затопления поля, и попросил игроков обеих команд вернуться в раздевалки.