Сборная Марокко победила Иорданию и выиграла Кубок арабских наций

Ранее стало известно, что матч за третье место между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ, который должен был пройти в Дохе, отменен из-за затопления стадиона. Как сообщила Международная федерация футбола (ФИФА) в соцсети X, решение о присуждении награды за третье место будет принято в установленном порядке соответствующим комитетом организации.