Умер главный тренер сборной Дании на чемпионате мира в России Оге Харейде

Харейде в качестве футболиста выступал за норвежские «Хёдд» и «Мольде», а также за английские «Норвич» и «Манчестер Сити». Тренерскую карьеру норвежец начал в 1985 году в «Мольде», который под его руководством выиграл кубок страны (1994). Позднее работал в шведских «Хельсингборге», «Эргрюте» и «Мальмё», норвежских «Русенборге» и «Викинге», а также в датском «Брондбю». В разные годы возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии, которая стала последним местом его работы. Тренерскую карьеру завершил в 2024 году.