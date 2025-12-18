Ричмонд
Умер главный тренер сборной Дании на чемпионате мира в России Оге Харейде

Ему было 72 года.

Источник: AP 2024

ТАСС, 18 декабря. Норвежский тренер Оге Харейде, возглавлявший сборную Дании на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на сына специалиста Бендика Харейде.

25 ноября Бендик Харейде сообщил, что его отцу диагностировали рак мозга.

Харейде в качестве футболиста выступал за норвежские «Хёдд» и «Мольде», а также за английские «Норвич» и «Манчестер Сити». Тренерскую карьеру норвежец начал в 1985 году в «Мольде», который под его руководством выиграл кубок страны (1994). Позднее работал в шведских «Хельсингборге», «Эргрюте» и «Мальмё», норвежских «Русенборге» и «Викинге», а также в датском «Брондбю». В разные годы возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии, которая стала последним местом его работы. Тренерскую карьеру завершил в 2024 году.

Специалист становился чемпионом Швеции с «Хельсингборгом» (1999) и «Мальмё» (2014), выиграл чемпионат Дании с «Брондбю» (2002), а также завоевал золотые медали чемпионата Норвегии с «Русенборгом» (2003). Вместе с «Хельсингборгом» победил в кубке страны (1998), привел к победе в национальном кубке «Русенборг» (2003), а вместе с «Мальмё» также завоевал Суперкубок Швеции (2014). В сезоне-2014/15 «Мальмё» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Харейде является единственным тренером, выигравшим чемпионаты Швеции, Норвегии и Дании.

Под его руководством сборная Дании сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года. На турнире в России футболисты сборной Дании заняли второе место в группе, уступив первую строчку будущим победителям соревнования — команде Франции. В ⅛ финала датчане проиграли хорватам (1:1, 2:3 по пенальти).