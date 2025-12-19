Ричмонд
Сборные поделили третье место на Кубке арабских наций из-за затопления

Сборные Саудовской Аравии и ОАЭ поделили третье место на Кубке арабских наций.

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сборные Саудовской Аравии и ОАЭ поделили третье место на Кубке арабских наций после отмены их очного матча, сообщается в аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети X.

Ранее стало известно, что матч за третье место между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ, который должен был пройти в Дохе, отменен из-за затопления стадиона. Как сообщила ФИФА в соцсети X, решение о присуждении награды за третье место будет принято в установленном порядке соответствующим комитетом организации.

«В связи с приостановкой и последующей отменой матча за третье место в рамках Кубка арабских наций — 2025 в Катаре️ между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами и в соответствии с регламентами ФИФА и уставом ФИФА, комитет национальных сборных ФИФА принял следующее решение: в матче объявляется ничья со счетом 0:0, третье место делится между обеими командами, а общий призовой фонд, выделенный на третье и четвертое места, будет объединен и разделен поровну между обеими командами-участницами», — говорится в заявлении ФИФА.

В финале турнира, который прошел в другом городе Катара — Лусаиле, сборная Марокко в дополнительное время обыграла команду Иордании со счетом 3:2.