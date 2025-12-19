Сборные поделили третье место на Кубке арабских наций из-за затопления

«В связи с приостановкой и последующей отменой матча за третье место в рамках Кубка арабских наций — 2025 в Катаре️ между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами и в соответствии с регламентами ФИФА и уставом ФИФА, комитет национальных сборных ФИФА принял следующее решение: в матче объявляется ничья со счетом 0:0, третье место делится между обеими командами, а общий призовой фонд, выделенный на третье и четвертое места, будет объединен и разделен поровну между обеими командами-участницами», — говорится в заявлении ФИФА.