Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034, пишут СМИ

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством французы стали чемпионами мира (2018), вице-чемпионами Европы (2016) и мира (2022), выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/21 и дошли до полуфинала Евро-2024.