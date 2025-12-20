Ричмонд
Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034, пишут СМИ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сборная Саудовской Аравии может назначить на пост главного тренера Дидье Дешама, который на данный момент руководит национальной командой Франции, для подготовки к чемпионату мира 2034 года, сообщает Sky Sport.

Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что Дешам также может отвечать за систему тренировок, поиск талантов, инвестиции и организацию в федерации.

В январе Дешам объявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством французы стали чемпионами мира (2018), вице-чемпионами Европы (2016) и мира (2022), выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/21 и дошли до полуфинала Евро-2024.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2034 году в Саудовской Аравии.