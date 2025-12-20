И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

Шансы на то, что экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков догонит нападающего «Акрона» Артема Дзюбу по голам за сборную России, увеличились. И это не шутка!
ФИФА подтвердила: именно Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за национальную команду в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС даст согласие, то форвард «Акрона» перестанет быть рекордсменом.
О каком голе речь?
8 июня 2005-го Россия сыграла товарищеский матч с Германией в Менхенгладбахе. На 26-й минуте забил Александр Анюков, затем ответил Бастиан Швайнштайгер, а во втором тайме он же сделал дубль. Подопечные Юрия Семина сравняли на 90-й: Аршавин обыграл Оливера Кана и покатил мяч в ворота с острого угла. Кержаков бежал замыкать, чтобы наверняка. Но записали на его партнера по команде.
Момент обсуждался в программе «Это футбол, брат!» еще весной, в ноябре комментатор Роман Нагучев обратил внимание на эпизод еще раз, а спустя месяц в ФИФА признали ошибку.
«Недавно экс-нападающий “Зенита” получил соответствующее письмо из-за рубежа. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Александра. Однако окончательное решение должен принять РФС. Кержаков отправил запрос в союз, дело на контроле у Максима Митрофанова. Ждем, как спор рассудит федерация», — написал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Если результативное действие официально перепишут на Кержакова, то у них с Дзюбой станет по 31 голу за сборную России. В таком случае Артем перестанет быть рекордсменом национальной команды по числу забитых мячей.
Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил журналистам:
«Рады за Александра, продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ, что, поскольку организатором товарищеского матча являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения».
Реакция
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость, заявив, что ему теперь «придется следить за Кержаковым».
Сам Александр отшутился: «Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти восемь с половиной лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!».
Аршавин в разговоре с «СЭ» предложил решить все на футбольном поле: «Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше».
В фан-клубе Дзюбы возмущены
Одновременно с этим официальный фан-клуб Дзюбы уверяет: на легенду «Зенита» записали один гол, который забил не он. Речь идет про матч со сборной Эстонии в отборе на Евро-2008. По мнению авторов, этот мяч Владимира Быстрова, а не Кержакова.
«А про этот гол крупные каналы журналистов и комментаторов так и будут молчать или “это другое”»? — задались вопросом в Telegram-канале «DZYUBASTEAM | Артем Дзюба».
Но тут оперативно отреагировал Быстров. «Кто забил Эстонии? Помню этот момент. Если бы Аршавин успел коснуться мяча, то до линии. А я добивал уже за линией на всякий случай — думал, что бежит защитник, и решил прикрыть мяч. Но мяч уже был за линией — точно это помню!» — цитирует Владимира Sport24.
Сейчас на счету Кержакова — 30 голов в 91 матче за сборную России. Пока официально лучшим бомбардиром в истории национальной команды является Дзюба с 31 мячом в 56 играх. Последний раз Артем отличился 19 марта 2025-го в товарищеском матче против Гренады (5:0) и больше не вызывался. Но не против сыграть еще раз: «Готов вернуться в сборную», — сказал он «РБ Спорт».