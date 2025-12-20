И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

Сейчас на счету Кержакова — 30 голов в 91 матче за сборную России. Пока официально лучшим бомбардиром в истории национальной команды является Дзюба с 31 мячом в 56 играх. Последний раз Артем отличился 19 марта 2025-го в товарищеском матче против Гренады (5:0) и больше не вызывался. Но не против сыграть еще раз: «Готов вернуться в сборную», — сказал он «РБ Спорт».