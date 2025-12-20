Нагучев о том, что первым вспомнил про гол Кержакова Германии: «Дзюба назвал меня человеком без чести — меня это разозлило. Никто не может безнаказанно так говорить про меня без оснований»

«Историю с голом Кержакова в 2005 году я помню всю жизнь. Даже тогда, когда комментировал матч Россия — Гренада и Дзюба забил свой 31-й мяч, я проверял, на кого был записан гол в матче с немцами. Артем установил рекорд, я поздравил его в репортаже и довольно трогательно описывал его футбольный героизм. Всегда защищал Дзюбу на всем его пути, но то, как ему подают информацию его друзья или PR-агенты и те, кто имеет на него влияние, совершенно необъяснимо.



Когда я во время эфира не называл Дзюбу 30 минут, это была ответная реакция на его грубые слова про Михаила Моссаковского: хулиганство на хулиганство. К Артему у меня не было претензий, у нас когда-то были вполне профессиональные отношения, но в один момент все изменилось: он в интервью назвал меня человеком без чести и солгал, что я якобы в каком-то шоу сказал, что он избегал меня на сборах с “Акроном”. Кто ему это донес, зачем, почему нельзя было самому проверить? Непонятно.



Я такого не говорил, но мы и правда не пересекались, у него свои планы, у меня — свои. Но точно не было оснований называть меня человеком без чести — меня это разозлило, если честно. Ну, а потом включилась обычная наблюдательность. В голове у меня остался гол Кержакова, и я захотел поговорить об этом в паузе на матчи сборных — отличный инфоповод. Так или иначе, никто не может безнаказанно говорить, что я человек без чести, не имея на то оснований.



Возможно, я бы не стал публично вспоминать о голе Кержакова, если бы Артем не задел меня и моих коллег. Честно говоря, до весны, пока не вышло его интервью обо мне, у меня вообще не было мыслей усомниться в этом рекорде.



Этот гол Кержакова лежал у меня в голове все 20 лет. Даже Виктор Гусев и немецкий комментатор сказали, что мяч забил Александр, но единственный, кто ошибся с указанием забитого мяча, — человек, отвечающий за титры на немецком телевидении.



Я не прилагал никаких усилий к написанию письма Кержакова в ФИФА. Еще весной я рассказывал об этом голе в эфире ЭФБ, и на это никто не обратил внимания, а потом, когда история завирусилась, думаю, Александру самому стало интересно в этом поучаствовать», — сообщил комментатор.