После первого тайма Марокко освистали. Все изменили звезда из «Реала» и гол-шедевр

Полувековое ожидание
Никогда за последние годы уровень ожиданий от выступления хозяев Кубка Африки не был настолько высоким. Сравниться с нынешним статусом марокканцев может разве что Египет-2019, однако мечты «Фараонов» расплавились под палящим солнцем (турнир проводили в экстремальную летнюю жару). Больше того, до предыдущего континентального первенства принимавшая его страна не брала трофей на протяжении восьми розыгрышей. С тех пор, как те же египтяне сорвали джек-пот в 2006-м.
А успех Кот-д’Ивуара двухлетней давности — настоящая аномалия. «Слоны» буквально вползли в плей-офф, с тремя очками попав в число лучших команд, которые заняли третьи места в группах, благодаря невероятному стечению результатов конкурентов. Перед плей-офф руководство отправило в отставку француза Жана-Луи Гассе и его ближайшего помощника. Лихорадочный поиск нового тренера при наличии трех вариантов закончился провалом, после чего отчаявшиеся боссы поставили к штурвалу одного из тренеров сборной и экс-наставника молодежки — Эмерса Фаэ. Назначение случилось в день 40-летия бывшего игрока национальной команды, и под его началом в играх на вылет случилось волшебное преображение.
В Марокко, понятно, никаких потрясений не ждали. Уж слишком эффективным оказалось предыдущее хирургическое вмешательство, когда за два с небольшим месяца до ЧМ-2022 «Атласских львов» экстренно принял Валид Реграги и первым в Африке вывел сборную в полуфинал мирового первенства. После того исторического прорыва тренер получил право на ошибку и сохранил свой пост после сенсационного проигрыша ЮАР (0:2) в ⅛ финала КА-2023. А ведь Марокко тогда тоже считали безусловным фаворитом, только у «львов» очень сложные отношения с континентальными турнирами. Одна из лучших сборных Африки выиграла лишь один трофей в далеком уже 1976 году.
Но когда побеждать, если не сейчас? Тем более, скоро выиграть станет сложнее, потому что после-КА 2027 года черный континент перейдет на привычный для других четырехлетний график, а зарабатывать Африканская конфедерация будет по примеру Европы и Северной Америки — добавив в календарь свою версию Лиги наций. Играть в ней будут в те же даты, что должно снизить напряженность в отношениях с европейскими клубами. И уже не будет историй вроде обращений марокканцев в ФИФА, чтобы игравшие в минувший понедельник «МЮ» и «Рома» все же отпустили в сборную соответственно Мазрауи и Эль-Айнауи.
Комплекс пенальтистов и фактор Браима
«Мы понимаем, насколько велика эта ответственность. Наша цель — завоевать трофей, и футболисты готовы показать сильную игру на этом турнире. Каждый матч важен, потому что мы представляем Марокко. Ожидания высоки, но игроки должны сохранять спокойствие, уверенность и уважение к сопернику. Да, давление есть, но оно помогает нам лучше контролировать свои усилия, свою игру и свою психологическую устойчивость», — говорил перед стартом турнира Реграги.
Вроде бы дежурные слова, но на самом деле тренер как раз пытался снять с команды давление. И не сказать что это удалось. В первом тайме хозяева так и не забили, еще и потеряв своего капитана Сеса. 35-летний защитник травмировался буквально на ровном месте и покидал поле, не сумев сдержать слез.
А несколькими минутами ранее, когда в штрафной на ногу соперника наткнулся Браим Диас, возможность открыть счет упустил не реализовавший пенальти Рахими. С точки зрения статистики — это системная проблема: на континентальных турнирах «львы» забили только при двух подходах к точке при шести последних попытках. Обе реализовал давно не играющий в сборной Буфаль.
Больше шансов в первые 45 минут не было, а второй 11-метровый отменили, так как до фола коморского защитника случился контакт мяча с рукой Браима. Гости же на своем втором в истории финальном турнире заставили вспомнить КА-2021, где они заслужили репутацию «убийцы гигантов», так как сенсационно пробились в плей-офф, оставив за спиной Гану. Болельщики островитян точно остались довольны, тогда как марокканцев переполненный стадион в Рабате проводил на перерыв оглушительным свистом. Было видно, как не хватает Реграги пока не имеющего возможности играть после травмы Хакими, который в воскресенье ограничился тем, что продемонстрировал трибунам приз лучшему футболисту Африки-2025.
На поле же лучшим в этот вечер оказался Браим. Он и забил первый гол турнира, из центра штрафной выстрелив в угол после паса Мазрауи. Полузащитник «Реала» словно продолжил отборочный турнир, где записал на свой счет семь мячей. Коморцы же в ответ подтвердили, что их не зря считают одной из лучших контратакующих команд континента. Однако Буну выручил, не дав забить Рафики Саиду. А снял все вопросы, возможно, лучший гол КА-2025. Трудно представить, что кто-то исполнит нечто более крутое, чем Эль-Кааби, который отдал пас Салах-Эддину и, рванув в штрафную под его мягкий заброс, отправил мяч в сетку ударом через себя.
Настоящий шедевр, который идеально дополнил атмосферу праздника и впечатляющую церемонию открытия. Фаворит все же показал себя, но далеко не в полной мере. А впереди у «львов» куда более мощные оппоненты в лице Мали и Замбии.
Андрей Кузичев