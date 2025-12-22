После первого тайма Марокко освистали. Все изменили звезда из «Реала» и гол-шедевр

Но когда побеждать, если не сейчас? Тем более, скоро выиграть станет сложнее, потому что после-КА 2027 года черный континент перейдет на привычный для других четырехлетний график, а зарабатывать Африканская конфедерация будет по примеру Европы и Северной Америки — добавив в календарь свою версию Лиги наций. Играть в ней будут в те же даты, что должно снизить напряженность в отношениях с европейскими клубами. И уже не будет историй вроде обращений марокканцев в ФИФА, чтобы игравшие в минувший понедельник «МЮ» и «Рома» все же отпустили в сборную соответственно Мазрауи и Эль-Айнауи.