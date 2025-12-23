Гол Салаха принес сборной Египта победу в матче Кубка африканских наций

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия ⅛ финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.