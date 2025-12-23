Футболист «Спартака» Бонгонда забил победный гол в матче Кубка Африки

РАБАТ, 23 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда забил гол в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными ДР Конго и Бенина. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу конголезцев.
Единственный мяч Бонгонда забил на 16-й минуте.
Сборные ДР Конго и Бенина выступают в группе D вместе с национальными командами Сенегала и Ботсваны, которые должны сыграть между собой 23 декабря, начало матча запланировано на 18:00 мск.
Бонгонда перешел в «Спартак» в 2023 году. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги футболист провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.