Футболист «Спартака» Бонгонда забил победный гол в матче Кубка Африки

Сборная ДР Конго обыграла команду Бенина.

Источник: РИА "Новости"

РАБАТ, 23 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда забил гол в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными ДР Конго и Бенина. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу конголезцев.

Единственный мяч Бонгонда забил на 16-й минуте.

Сборные ДР Конго и Бенина выступают в группе D вместе с национальными командами Сенегала и Ботсваны, которые должны сыграть между собой 23 декабря, начало матча запланировано на 18:00 мск.

Бонгонда перешел в «Спартак» в 2023 году. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги футболист провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.