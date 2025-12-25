Зидан увидел «сухарь» сына и мощь Алжира, Камерун и Кот-д’Ивуар лучшие в «группе смерти», у Буркина-Фасо — камбэк года

Два гола после 90-й минуты
Буркина-Фасо — Экваториальная Гвинея 2:1
Первыми в среду сыграли подарившие пока самый крутой сюжет турнира Буркина-Фасо и Экваториальная Гвинея. «Жеребцы» и так владели преимуществом весь первый тайм, а в начале второго еще и получили численный перевес после неаккуратного и при этом очень жесткого наступа Ндонга. Однако и в большинстве фаворит продолжил транжирить моменты, либо великолепно играл голкипер Овоно. А радость после оказавшегося неберущимся удара Лассина Траоре оказалась преждевременной — ВАР обнаружил офсайд.
Гвинейцам же, которые на прошлом-КА запомнились разгромом будущего чемпиона Кот-д’Ивуара (4:0), было не до усиления атаки, поэтому в запасе остался лучший бомбардир турнира двухлетней давности — автор пяти мячей Нсуэ. Забили и без него. Вскоре после очередного подвига своего кипера «Национальная молния» выжала максимум из редкого стандарта, когда головой прицельно пробил Аньебо. Причем этот защитник до своего гола провел на поле менее трех минут! Гвинейцы, которых уже пять лет тренирует Хуан Мича, снова готовы удивлять.
Но все-таки команда Буркина-Фасо выдала невероятный камбэк в добавленное арбитром время и смогла делом подтвердить слова своего капитана Бертрана Траоре, который заявил, что провалом для «жеребцов» станет любой результат, кроме золота. Переломным оказался гол Минунгу, но даже если бы он не забил, атака закончилась бы пенальти за снос Данго Уаттара. А на восьмой компенсированной минуте победный удар головой нанес защитник «Байера» Тапсоба. Буркинийцы — первые в истории турнира, кто победил, уступая в счете на 90+5-й минуте.
Марез и рекорды
Алжир — Судан 3:0
Сборная Алжира всегда, как минимум, скрытый фаворит. Класс исполнителей, пусть уже и постаревших, как Махрез, никуда не делся. Амбиции тоже присутствуют, только заметных успехов после триумфа на КА-2019 не было. Бывший игрок национальной сборной Джамель Бельмади, отработав к тому времени в роли главного тренера меньше года, стал национальным героем. Доверие он получил колоссальное, однако написать продолжение восточной футбольной сказки не удалось. Две проваленных отборочных кампании на ЧМ, два невыхода из группы на континентальных первенствах — и недавнему кумиру указали на дверь.
На смену пришел бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович. Свою бывшую команду он впервые в истории вывел в четвертьфинал Евро, а с нынешней — после паузы в двенадцать лет — добыл путевку на ЧМ-2026. По оценкам африканских экспертов, Алжир сейчас переживает ренессанс, и стартовали «лисы» действительно впечатляюще. По большому счету, уже на 2-й минуте, когда после паса Будауи пяткой мяч в сетку уложил Марез, стало понятно: худшая в истории «Лис пустыни» серия из шести матчей-КА без побед прервется, и они наконец-то выиграют впервые после памятного финала-2019.
Марез же — уже во втором тайме после прекрасного паса Амура — довел число своих голов за национальную команду до 36 и теперь делит второе место в рейтинге лучших бомбардиров с Тасфаутом. Догнать же отличившегося 46 раз Слимани нереально, зато уже после группового этапа капитан должен забрать у Рабаха Маджера рекорд по матчам в финальных турнирах-КА (22).
Также стоит отметить голкипера Люку Зидана, который при счете 1:0 на глазах своего легендарного отца сорвал овации трибун, нейтрализовав выход один на один. А имя Зизу, когда его показали на экране, скандировал весь стадион в Рабате. Младшему же Зидану, у которого на форме вместо имени в сборной появилась фамилия как дань уважения деду-алжирцу, больше проявлять себя не пришлось: с 39-й минуты «лисы» еще и получили численное преимущество из-за второй желтой карточки Альхассана. Ну, а точку в игре поставил Маза, который отныне является самым молодым автором алжирского гола на-КА (20 лет и 30 дней).
Группа Е
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Алжир
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Буркина-Фасо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Экваториальная Гвинея
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4. Судан
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
28 декабря. Экваториальная Гвинея — Судан, Алжир — Буркина-Фасо
31 декабря. Экваториальная Гвинея — Алжир, Судан — Буркина-Фасо
Победа чемпиона и премьера Ньямси
Кот-д'Ивуар — Мозамбик 1:0
Действующий чемпион попал в «группу смерти», но все-таки Кот-д’Ивуару выпал шанс вкатиться в турнир плавно, а не сразу включать полные обороты, как игравшие между собой Камерун и Габон. Мозамбик не просто аутсайдер — это команда с максимальным числом матчей в финальных турнирах без побед (16). Хотя определенные опасения относительно состояния «Слонов» имелись, так как кроме не попавшего в заявку Пепе вне игры остался еще один лидер — автор золотого гола на КА-2023 Аллер. Из-за травмы его экстренно заменили на Гессана. Были вопросы и относительно отказа от услуг Адингра.
Эмерс Фаэ полностью обновил чемпионскую атаку, и теперь вместе с ветераном Заа, которого не приглашали в сборную несколько лет, все надежды связаны с молодежью — Яном Диоманде и Амадом Диалло. Как раз вингер «МЮ» и смог распечатать классно игравшего в воротах Мозамбика Силуане, когда после подачи Гела Дуэ (старший брат звезды «ПСЖ» и сборной Франции) идеальную скидку головой исполнил Кессье. Но, растранжирив массу моментов, чемпион едва не остался без победы. Спасли реакция Фофана и недостаточная сила удара главной звезды «Мамб» — вингера «Спортинга» Катамо.
Камерун — Габон 1:0
Камерун превратился в команду-загадку после скандальной отставки главного тренера Марка Бриса (де-юре он просто отстранен от работы), а также отказа включить в заявку группу заслуженных ветеранов во главе с голкипером Онана и главным бомбардиром последних лет Абубукаром. Но все оказалось не так страшно, и центральный матч тура сразу пошел по сценарию «Неукротимых львов». Мбемо зацепился за рассчитанный на удачу вынос, и после его паса с острого угла классно пробил впервые отличившийся в главной команде страны Этта Эйонг.
Помолодевшая камерунская сборная, в которой значительной части стартового состава по 21−22 года, выглядела очень симпатично и живо. 28-летний защитник «Локомотива» Ньямси (он и спартаковец Ву были в запасе) — настоящий ветеран. Но лишь по возрасту, потому что за Камерун родившийся во Франции футболист принял решение играть только весной, и его дебют состоялся на последних минутах. А те, кто был на поле, серьезных проблем не испытывали, и штаб Габона не стал ждать перерыва — опытные Обамеянг и Лемина вышли на замену через полчаса после стартового свистка.
С ними оборону Камеруна стали напрягать по-настоящему. К тому же «львы» потеряли травмировавшегося Балеба. Однако они грамотно перестроились, что можно считать заслугой экстренно назначенного на пост главного тренера Давида Пагу. В 2024-м его признали в Камеруне тренером года, и тогда же он вошел в штаб сборной, совмещая должность ассистента с работой в самом титулованном клубе страны «Котон Спорт». Теперь очевидно, что национальная команда управляема, и в среду она была гораздо ближе ко второму голу (Магри попал в перекладину), чем Габон к спасительному удару. «Пантерам», похоже, придется цепляться за третье место: так тоже можно выйти в плей-офф, попав в четверку лучших команд с данной позиции.
Группа F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Кот-д'Ивуар
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2. Камерун
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3. Габон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4. Мозамбик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
28 декабря. Габон — Мозамбик, Кот-д’Ивуар — Камерун
31 декабря. Габон — Кот-д’Ивуар, Мозамбик — Камерун
Автор: Андрей Кузичев