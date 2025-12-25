Зидан увидел «сухарь» сына и мощь Алжира, Камерун и Кот-д’Ивуар лучшие в «группе смерти», у Буркина-Фасо — камбэк года

С ними оборону Камеруна стали напрягать по-настоящему. К тому же «львы» потеряли травмировавшегося Балеба. Однако они грамотно перестроились, что можно считать заслугой экстренно назначенного на пост главного тренера Давида Пагу. В 2024-м его признали в Камеруне тренером года, и тогда же он вошел в штаб сборной, совмещая должность ассистента с работой в самом титулованном клубе страны «Котон Спорт». Теперь очевидно, что национальная команда управляема, и в среду она была гораздо ближе ко второму голу (Магри попал в перекладину), чем Габон к спасительному удару. «Пантерам», похоже, придется цепляться за третье место: так тоже можно выйти в плей-офф, попав в четверку лучших команд с данной позиции.