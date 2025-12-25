Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.80

Алип объяснил провал Черчесова в сборной Казахстана: «Хороший тренер, профессионал»

Казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о провале россиянина Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

Источник: Спорт-Экспресс

Черчесов тренировал Казахстан в 2024—2025 годах: под его руководством сборная не одержала ни одной победы и не забила ни одного гола в 6 матчах.

— Ты работал со Станиславом Черчесовым в сборной Казахстана. Он бывает довольно жестким. Что это за человек для тебя?

— Он профессионал своего дела. У него не было времени на подготовку команды. По сути, только неделя перед матчами. Сейчас в «Ахмате» у него хорошие результаты. Хороший тренер.

— Почему при Черчесове Казахстан очень неудачно выступал, не одержав ни одной победы?

— Мало времени было на подготовку команды. Тем более, когда многие в клубах мало играют и приходят в сборную без игровой практики, не выдерживая темпа. Игры сборных всегда тяжело даются, — заявил Алип в интервью Metaratings.ru.

Сейчас грозненский «Ахмат» под руководством Черчесова занимает 8-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 матчах.