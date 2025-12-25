Алип объяснил провал Черчесова в сборной Казахстана: «Хороший тренер, профессионал»

Черчесов тренировал Казахстан в 2024—2025 годах: под его руководством сборная не одержала ни одной победы и не забила ни одного гола в 6 матчах.
— Ты работал со Станиславом Черчесовым в сборной Казахстана. Он бывает довольно жестким. Что это за человек для тебя?
— Он профессионал своего дела. У него не было времени на подготовку команды. По сути, только неделя перед матчами. Сейчас в «Ахмате» у него хорошие результаты. Хороший тренер.
— Почему при Черчесове Казахстан очень неудачно выступал, не одержав ни одной победы?
— Мало времени было на подготовку команды. Тем более, когда многие в клубах мало играют и приходят в сборную без игровой практики, не выдерживая темпа. Игры сборных всегда тяжело даются, — заявил Алип в интервью Metaratings.ru.
Сейчас грозненский «Ахмат» под руководством Черчесова занимает 8-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 матчах.