Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

РФС ведет переговоры о проведении матчей сборной с командами Венгрии и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что по разным причинам пока не получается провести игры.

Источник: https://vk.com/teamrussia

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает диалог с коллегами из Венгрии и Китая о проведении товарищеских матчей. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Не могу согласиться с формулировкой “оставили идею”. Это не самоцель. Мы обсуждаем проведение матча с коллегами, в том числе с Венгерской федерацией футбола и коллегами из Китая, по разным причинам пока не получается провести игры, — сказал Митрофанов. — Мы либо не совпадаем в календарях, либо каждый из нас уже нашел соперников. Но контакт сохраняется. Нет смысла вести переговоры о матче с кем-то одним, можно ведь ни с кем не договориться. В какие-то окна мы отказывались играть с потенциально интересными нам соперниками, потому что на тот момент уже договорились с другими сборными».

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.