Сочи примет турнир развития УЕФА в марте 2026 года

В нем сыграет женская юниорская сборная России (игроки до 16 лет).

Источник: UEFA

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет в Сочи в марте 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Турнир развития УЕФА для команды мальчиков до 16 лет пройдет в Казахстане в апреле 2026 года. Там будут Казахстан, Россия, Азербайджан и четвертая команда, которая пока определяется, — сказал Митрофанов. — Также планируем, что юношеская сборная до 17 лет сыграет на Кубке развития в Минске в феврале вне окон ФИФА. Помимо этого, в марте мы проведем турнир развития УЕФА среди девушек в Сочи с участием сборной до 16 лет. Эта же команда должна принять участие в турнире развития УЕФА в Белоруссии в апреле. Сейчас УЕФА утверждает состав участников турнира в Сочи».

Россия принимала турниры развития УЕФА в 2023, 2024 и 2025 годах. В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.