Сочи примет турнир развития УЕФА в марте 2026 года

«Турнир развития УЕФА для команды мальчиков до 16 лет пройдет в Казахстане в апреле 2026 года. Там будут Казахстан, Россия, Азербайджан и четвертая команда, которая пока определяется, — сказал Митрофанов. — Также планируем, что юношеская сборная до 17 лет сыграет на Кубке развития в Минске в феврале вне окон ФИФА. Помимо этого, в марте мы проведем турнир развития УЕФА среди девушек в Сочи с участием сборной до 16 лет. Эта же команда должна принять участие в турнире развития УЕФА в Белоруссии в апреле. Сейчас УЕФА утверждает состав участников турнира в Сочи».