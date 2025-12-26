Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.66
П2
2.75
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.59
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

На Кубке Африки болельщиков бесплатно пускают на матчи, если к 20-й минуте стадион не заполнен

На Кубке Африки болельщиков бесплатно пускают на матчи.

Источник: Reuters

Организаторы Кубка Африки по согласованию с Африканской конфедерацией футбола позволяют болельщикам проходить на стадион бесплатно примерно через 20 минут после начала матчей, если к тому моменту трибуны будут не заполнены.

Так, матч сборных Камеруна и Габона (1:0) начался при почти пустых трибунах, однако по ходу первого тайма стадион заметно заполнился, несмотря на дождь.

Позже была объявлена официальная посещаемость — 35 200 зрителей на арене вместимостью более чем 45 000 мест. Подобные сцены наблюдались на многих матчах в первые дни турнира.

На игре между Демократической Республикой Конго и Бенином в Рабате изначально была объявлена посещаемость в 6 703 человека, однако позже она была скорректирована до 13 073.

Единственными матчами, билеты на которые полностью распроданы, стали встречи хозяев турнира — сборной Марокко — против Мали и Замбии, а также матчи Алжира против Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи.