Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сборная Египта по футболу одержала победу над командой ЮАР в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Встреча группы В завершилась со счетом 1:0 в пользу египтян. На 45-й минуте пенальти реализовал Мохамед Салах. Форвард «Ливерпуля» забил во втором матче турнира подряд. На второй добавленной к первому тайму минуте египетский защитник Мохамед Хани получил вторую желтую карточку и был удален.
Египтяне, набрав 6 очков, лидируют в турнирной таблице группы B. Сборная гарантировала себе выход в плей-офф Кубка африканских наций. Команда ЮАР с 3 очками занимает второе место.
Семикратные победители Кубка африканских наций египтяне в третьем туре 29 декабря сыграют с ангольцами, сборная Южной Африки в этот же день встретится с командой Зимбабве.