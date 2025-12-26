Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.69
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.13
П2
2.42
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.59
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.30
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Салах принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка Африки

Гол Салаха принес египтянам победу над ЮАР в матче Кубка африканских наций.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сборная Египта по футболу одержала победу над командой ЮАР в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.

Встреча группы В завершилась со счетом 1:0 в пользу египтян. На 45-й минуте пенальти реализовал Мохамед Салах. Форвард «Ливерпуля» забил во втором матче турнира подряд. На второй добавленной к первому тайму минуте египетский защитник Мохамед Хани получил вторую желтую карточку и был удален.

Египтяне, набрав 6 очков, лидируют в турнирной таблице группы B. Сборная гарантировала себе выход в плей-офф Кубка африканских наций. Команда ЮАР с 3 очками занимает второе место.

Семикратные победители Кубка африканских наций египтяне в третьем туре 29 декабря сыграют с ангольцами, сборная Южной Африки в этот же день встретится с командой Зимбабве.