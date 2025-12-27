Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
2
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.00
П2
33.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
4.61
X
2.05
П2
3.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.50
П2
38.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.20
П2
3.48
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом года в Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом 2025 года в Армении.

Источник: https://t.me/fckrasnodar

"Для меня огромная честь получить звание лучшего футболиста года в Армении! Я искренне благодарен всем, кто голосовал, верил и поддерживал меня на этом пути. Этот год был непростым, но именно такие моменты нас и формируют.

Отдельное спасибо сборной Армении: партнерам по команде, тренерскому штабу и всем, кто каждый матч выходит биться за страну. Горжусь тем, что мне доверено представлять Армению на международной арене. И, конечно, спасибо болельщикам. Ваша поддержка ощущается даже за пределами стадиона. А мы продолжаем работать дальше. Все только начинается", — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

Футболист победил в номинации во второй раз. 25-летний Сперцян набрал 17 голосов в голосовании представителей клубов чемпионата Армении и СМИ. Он обошел полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, который набрал 8 голосов.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2025/26 он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше