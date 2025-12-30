Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки

Встреча группы A завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Марокко. Дублем отметился Аюб Эль-Кааби (9-я и 50-я минуты), второй гол которого стал результатом удара через себя. Мяч также забил Браим Диас (27).
Выступающий за французский «Пари Сен-Жермен» марокканский защитник Ашраф Хакими впервые вышел на поле после растяжения левой лодыжки, которое он получил 5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против немецкой «Баварии» (1:2).
По итогам группового этапа сборная Марокко набрала 7 баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы A, обеспечив себе место в плей-офф. Команда Замбии набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место.
В другом матче группы сборные Мали и Коморских Островов сыграли вничью со счетом 0:0, из-за чего малийцы вышли в плей-офф со второго места с 3 очками, а их соперники, финишировавшие с 2 баллами, завершили выступление на турнире.
Кубок африканских наций в Марокко стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д’Ивуара.