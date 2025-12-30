Ричмонд
Три вратаря сыграли за сборную Уганды в матче Кубка Африки по футболу

Основной голкипер получил травму на 56-й минуте, заменивший его вратарь был удален спустя 11 минут, третий голкипер сменил полевого игрока.

Источник: БЕЛТА

РАБАТ, 30 декабря. /ТАСС/. Три вратаря сборной Уганды приняли участие в матче группового этапа Кубка африканских наций против команды Нигерии. Турнир проходит в Марокко.

Денис Масинде Оньянго, вышедший в стартовом составе, был заменен из-за травмы на 56-й минуте. На замену вышел Салим Магула, который был удален через 11 минут после выхода на поле за игру рукой за пределами штрафной площади. Ворота до конца встречи защищал Нафьян Алионзи, который сменил полевого игрока.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Нигерии, которая выиграла группу с 9 очками. Команда Уганды набрала только 1 очко и завершила борьбу за титул.

Кубок Африки завершится 18 января. В турнире участвуют сборные 24 стран Африки. Матчи проходят в шести городах Марокко. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д’Ивуара.