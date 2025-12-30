Три вратаря сыграли за сборную Уганды в матче Кубка Африки по футболу

Денис Масинде Оньянго, вышедший в стартовом составе, был заменен из-за травмы на 56-й минуте. На замену вышел Салим Магула, который был удален через 11 минут после выхода на поле за игру рукой за пределами штрафной площади. Ворота до конца встречи защищал Нафьян Алионзи, который сменил полевого игрока.