Сборная Габона по футболу официально распущена после выступления на КАН-2025

Своего поста лишился главный тренер «пантер» Тьерри Муюма. Кроме того, пожизненно из состава сборной исключены капитан команды, защитник клуба Насьоналя Франции «Пари 13 Атлетико» Бруно Экуеле Манга и нападающий марсельского «Олимпика» Пьер-Эмерик Обамеянг. Манга является ветераном сборной Габона по количеству проведённых матчей (114), а Обамеянг — лучшим бомбардиром национальной команды (41 гол за 86 матчей).