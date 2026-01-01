Сборная Габона по футболу официально распущена после выступления на КАН-2025

По словам министра спорта Габона Симплиса-Дезире Мамбула, 1 января по специальному указу сборная была расформирована в связи с «позорным» выступлением команды на турнире.
Своего поста лишился главный тренер «пантер» Тьерри Муюма. Кроме того, пожизненно из состава сборной исключены капитан команды, защитник клуба Насьоналя Франции «Пари 13 Атлетико» Бруно Экуеле Манга и нападающий марсельского «Олимпика» Пьер-Эмерик Обамеянг. Манга является ветераном сборной Габона по количеству проведённых матчей (114), а Обамеянг — лучшим бомбардиром национальной команды (41 гол за 86 матчей).
Подопечные Муюма проиграли все три матча группового этапа КАН-2025, проходящего в Марокко. «Пантеры» уступили Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3) и Кот-д’Ивуару (2:3) и без набранных очков заняли четвёртое место в таблице группы F. Сборная Габона занимает 78-ю позицию в рейтинге ФИФА.