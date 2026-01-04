Сенегал закончил суданскую сказку, малийцы чудом спасли игру и прорвались в четвертьфинал вдесятером

Хотя из суданского лагеря после первого с 2012 года выхода в плей-офф КА звучали смелые заявления. «Я говорил об этом на своей первой пресс-конференции, что приехал сюда не для того, чтобы просто пройти групповой этап и на этом все. Я думаю, что у всех команд здесь есть это стремление. Все хотят выиграть Кубок, и я разделяю это желание. Мы хотим выиграть — Судан здесь, чтобы бороться до самого конца», — заявил возглавляющий «Соколов Джедианы» Джеймс Аппиа. Этот специалист, кстати, один раз вошел в историю как первый африканский тренер, выведший родную Гану на ЧМ-2014.