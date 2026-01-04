Сенегал закончил суданскую сказку, малийцы чудом спасли игру и прорвались в четвертьфинал вдесятером

Неожиданный герой
Сенегал — Судан 3:1
Работа бывшего динамовца Папе Тиава на посту главного тренера сборной Сенегала — одно из главных откровений турнира. Тем более на специалиста, у которого в карьере прежде не было значительных успехов, смотрят через призму достижений его предшественника и бывшего капитана «Львов Теранги» Алиу Сиссе. Тот за девять лет подарил стране первый в истории Кубок Африки, серебро континентального турнира и два выхода в финальные турниры чемпионатов мира (в Катаре пробился в плей-офф).
Если к чему и есть претензии у сенегальских болельщиков, которых на континенте в шутку называют вечно недовольными, так это к реализации моментов и проблемам со взломом насыщенной обороны, как случилось в игре с ДР Конго (1:1).
Между тем Тиав выбрал на турнир ориентированный на атаку состав и рисковал, включая в заявку травмированных на тот момент Диалло, Исмаилу Сарра и Диао. На Судане же «львы» спотыкались весной в отборе на ЧМ-2026 (0:0). Только иного результата, кроме как победа Сенегала, никто бы не понял. Даже с поправкой на дисквалификацию удалившегося в своем 100-м матче за сборную столпа обороны Кулибали.
Хотя из суданского лагеря после первого с 2012 года выхода в плей-офф КА звучали смелые заявления. «Я говорил об этом на своей первой пресс-конференции, что приехал сюда не для того, чтобы просто пройти групповой этап и на этом все. Я думаю, что у всех команд здесь есть это стремление. Все хотят выиграть Кубок, и я разделяю это желание. Мы хотим выиграть — Судан здесь, чтобы бороться до самого конца», — заявил возглавляющий «Соколов Джедианы» Джеймс Аппиа. Этот специалист, кстати, один раз вошел в историю как первый африканский тренер, выведший родную Гану на ЧМ-2014.
Дежурные слова? Как бы не так! Суданцы начали смело и забили быстрый гол. Красивый обводящий удар удался Абдалла. Напичканная звездами из ведущих европейских лиг команда пропустила от футболиста, который выступает в региональном турнире одного из штатов Австралии! Для Судана это был первый успех в плей-офф с 1970 года. Фавориту же на ответный мяч потребовалось полчаса. Мане здорово оценил ситуацию и отдал мяч чуть назад, а Пап Гей идеально пробил впритирку со штангой. Еще один дальний удар полузащитника «Вильярреала» в добавленное к первому тайму время не только вывел «львов» вперед — вошел в историю, так как игроки Сенегала прежде не оформляли в плей-офф дубли.
Все-таки матчи на вылет — особенные, и они рождают новых героев. Пап за 19 минут забил на один гол меньше, чем за предыдущие пять лет в сборной. Те же, от кого ждали подвигов по расписанию (Мане и Джексон), выступали в роли ассистентов. Только Судан не развалился, и в начале второго тайма Менди пришлось останавливать удар в упор. Окончательно же все встало на свои места после гола Мбайе. Футболист «ПСЖ» всегда качественно выходит на замену, и в этот раз ему удалось забить, застав вратаря врасплох ударом в ближний угол.
Мбайе — автор самого молодого гола-КА в XXI веке (17 лет 11 месяцев 10 дней). Кроме того, это уже десятый мяч Сенегала на турнире, что является рекордом сборной, и в такой результативности заключается основное отличие нынешней команды от прагматичных времен Сиссе.
Тунис был в нескольких минутах от четвертьфинала
Мали — Тунис 1:1 (по пенальти 3:2)
Если кто-то из африканских сборных и мог друг другу надоесть за последние годы, так это Тунис и Мали. Их пути пересеклись на четвертом подряд континентальном первенстве, но только сейчас это произошло не на групповом этапе, а в плей-офф. С точки зрения статистики фаворитами были малийцы, прежде не уступавшие «Орлам Карфагена» на-КА (+2=2). В реальности же образовалась одна из самых непредсказуемых пар, и причина — в неоднозначных впечатлениях от первого раунда.
Малийские «Орлы» качественно разрушали чужие атаки, создав серьезные проблемы марокканцам (1:1), но при этом за три тура только раз забили с игры. По Тунису же было сложно понять: какая версия команды Сами Трабельси настоящая? Одна выдала на старте очень цельный футбол против Уганды (3:1), потом едва не отыграла три мяча у Нигерии (2:3) и, наконец, провела яркий тайм с Танзанией (1:1). Но нельзя выбросить из песни почти семьдесят провальных минут с нигерийцами и вялую вторую половину на финише группового этапа.
В итоге после первого тайма было сложно отметить хотя бы один яркий момент. Заметное событие — травма одного из ключевых игроков тунисской обороны Бронна, которого на 12-й минуте вполне мог заменить защитник «Ахмата» Гандри, но ему предпочли опыт Мериа. Малийцы же остались в меньшинстве после того, как Войо Кулибали в центре поля наступил шипами на ногу Межбри. Если брать три последних-КА, то «Орлы» — явный лидер по красным карточкам (4). Соответственно, определенный опыт есть, и очевидного игрового преимущества у Туниса не наблюдалось.
Первого попадания в створ пришлось ждать до 78-й минуты! Межбри решил пробить со штрафного в ситуации, когда все ждали навеса, но Диарра — пусть и неловко — парировал мяч на угловой. Самое интересное, как оказалось, команды приберегли на концовку основного времени. Сначала себя показали тунисские джокеры. Хавбек «Аугсбурга» Саад мягко забросил мяч за спины защитникам на голову выступающему на родине Шауату. Малийцы в ответ навалились на ворота соперника, и банальный заброс к штрафной закончился тем, что мяч попал в руку неловко сыгравшему Мериа. А Синайоко, который забил все голы «Орлов» на турнире, перевел игру в овертайм.
Полчаса под проливным дождем получились сухими, так как второй гол Шауат забивал из офсайда. Развязка наступила только в серии пенальти, по ходу которой опытнейшие Биссума и Абди обменялись ударами в небеса. Нене попал в штангу, а в ответ малийский вратарь выиграл дуэли у Ашури и Бен Ромдана. Последним бил Эль Биляль Туре — форвард, который на старте турнира не реализовал 11-метровый в игре. Но сейчас он был безупречен. Не самый яркий матч получил отличный сюжет. Теперь в четвертьфинале малийская оборона попробует остановить грозную атаку Сенегала.
Автор: Андрей Кузичев