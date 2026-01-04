Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.60
П2
2.05
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
9.50
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.40
П2
15.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Сборная Марокко победила Танзанию и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Марокко обыграла Танзанию в матче ⅛ финала Кубка Африки — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол на 64-й минуте забил полузащитник марокканцев Браим Диас с передачи Ашрафа Хакими. На 15-й минуте после вмешательства ВАР из-за офсайда был отменен мяч хавбека сборной Марокко Исмаэля Сайбари.

В четвертьфинале Кубка Африки-2026 сборная Марокко встретится с победителем матча ЮАР — Камерун, который состоится в воскресенье, 4 января и начнется в 22.00 (мск).

Игра ¼ финала между марокканцами и победителем матча ЮАР — Камерун пройдет в пятницу, 9 января и начнется в 22.00 (мск).

04 янв 19:00 Марокко — Танзания 1:0.