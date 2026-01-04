Сборная Марокко победила Танзанию и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Единственный гол на 64-й минуте забил полузащитник марокканцев Браим Диас с передачи Ашрафа Хакими. На 15-й минуте после вмешательства ВАР из-за офсайда был отменен мяч хавбека сборной Марокко Исмаэля Сайбари.
В четвертьфинале Кубка Африки-2026 сборная Марокко встретится с победителем матча ЮАР — Камерун, который состоится в воскресенье, 4 января и начнется в 22.00 (мск).
Игра ¼ финала между марокканцами и победителем матча ЮАР — Камерун пройдет в пятницу, 9 января и начнется в 22.00 (мск).
04 янв 19:00 Марокко — Танзания 1:0.