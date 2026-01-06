Сын Зидана стал автором уникального достижения в сборной Алжира

Сегодня, 6 января, 27-летний голкипер «Гранады» помог алжирцам победить ДР Конго (1:0) в матче ⅛ финала Кубка африканских наций.
До этого Зидан также сыграл на ноль в двух матчах группового этапа — против Судана (3:0) и Буркина-Фасо (1:0). Во встрече 3-го тура с Экваториальной Гвинеей (3:1) ворота Алжира защищал Антони Мандреа.
Как сообщает Stats Foot, Зидан стал первым вратарем в истории, не пропустившим ни одного мяча в трех дебютных матчах за Алжир на Кубке африканских наций.
Вратарь сможет улучшить свой рекорд в четвертьфинальном матче с Нигерией.