Алжир дожал ДР Конго, у Кот-д’Ивуара — чемпионский футбол. В ¼ финала Кубка Африки будут только топ-матчи

Новый герой
Лучшая версия Алжира со времен триумфа на КА-2019 против стабильно прогрессирующей ДР Конго, которая вышла в плей-офф на пятом турнире подряд и два года назад остановилась в шаге от медалей. Вывеска у первого матча вторника была что надо. Тем более, к «Лисам пустыни» на этом турнире не меньше внимания, чем к хозяевам марокканцам. На первой игре местные и приезжие фанаты даже пели всем стадионом: «Алжир и Марокко — братья!».
Такая картина наблюдалась еще на ЧМ-2022. Но все-таки дипломатические споры двух стран никуда не делись. Как и определенная ревность к успехам соседей. Портал Sportnewsafrica даже провел небольшое исследование на данную тему и выяснил, что перед самым статусным матчем ⅛ финала марокканцы чуть больше симпатизируют ДР Конго. Причем некоторые готовы смириться с очередным вылетом своей сборной — лишь бы Алжир не стал чемпионом у них дома.
Но это все лирика, не имевшая прямого отношения к игре. Как и статистика предыдущих встреч «Лис» и «Леопардов». Да, у Алжира ни одного поражения в семи встречах с конголезцами, только последняя победа случилась на КА-1988, а серия ничьих пришлась на товарищеские матчи. По сути, во вторник сборные открывали новую главу, и на предматчевых пресс-конференциях звучали в основном стандартные фразы про веру в свою команду и уважение к сопернику. Если за что-то можно было зацепиться, так за слова Себастьяна Десабра о том, что его футболисты привыкли играть под давлением, и это им даже нравится.
С французским тренером не поспоришь, ведь совсем недавно ДР Конго прорвалась в межконтинентальные стыки отбора на ЧМ-2026, в плей-офф поочередно выбив двух африканских грандов — Камерун и Нигерию. Да еще и максимально драматичным образом — забив победный мяч в компенсированное время и по пенальти. Само собой, реанимировавший алжирскую сборную после пяти лет сплошных провалов Владимир Петкович те встречи смотрел и особо отметил у соперника правый фланг. Тот, за который отвечает пока еще спартаковец Бонгонда.
Но как раз справа родилась опасная атака «Леопардов» — и в ее завершении Люка Зидан справился с ударом Бакамбу с острого угла, после чего взятием ворот едва не закончился корнер в исполнении Бонгонды. Случилось это в середине первого тайма, а до того владевшие инициативой «Лисы» безуспешно пытались взломать конголезскую оборону. В плане зрелищности в Рабате все было скромно. Речь о ярких моментах у ворот, которые две организованные сборные свели к минимуму за счет качественной обороны. Тем более, конголезцы еще и перестроились на схему с тройкой центральных защитников.
Алжирцам не давали разбежаться, и уже на 70-й минуте с игры сняли Махреза — капитана и нового (наряду с защитником Манди), рекордсмена сборной по числу матчей на-КА (23). Ранее же травму получил Беннасер. Свежие игроки и прежде всего Хадж-Мусса добавили скорости. В концовке основного времени было несколько близких к голевым ситуаций, но без овертайма не обошлось. А там Алжир резко активизировался в заключительные десять минут. И если с ударом Бунеджа из центра штрафной справился Мпаси-Нзо, то 22-летний Бульбина на шестой минуте своего пребывания на поле с поразительной легкостью прошел опытного Ван-Биссаку и выстрелил под перекладину.
Напичканную звездами из ведущих европейских лиг команду в четвертьфинал вывел почти незнакомый широкой публике футболист, который только летом покинул родину и перебрался в катарский «Аль-Духаиль». В Сети, кстати, быстро отыскали видео, где после матча азиатской ЛЧ в адрес Бульбина (хет-трик в ворота «Аль-Иттихада») не жалеет комплиментов Карим Бензема. А Зинедин Зидан точно доволен своим сыном — Люка уже вошел в историю Алжира как первый вратарь, который на своем дебютном-КА начал с трех «сухарей». Но мы же понимаем, что он хочет большего.
Турниру же будет не хватать очаровавших всех конголезских болельщиков. И персонально — Лумумбы. Так прозвали фаната, копировавшего бывшего лидера страны, чьим именем назван Российский университет дружбы народов. Новый Лумумба стоял неподвижно весь матч! У него брали интервью и автографы, а совместно фото сделал даже президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе. Напоследок фаната спародировал алжирский форвард Амура, который потом прилег на газон и показал: сопернику пора отдохнуть и отправляться домой.
Дерби на классе
Завершали программу первого раунда плей-офф действующий чемпион и сборная, которая не только не скрывает — постоянно напоминает о своих чемпионских амбициях. В Буркина-Фасо так и заявили перед стартом: все, что не золото — провал. Об этом в очередной раз накануне игры напомнил главный тренер «Жеребцов» Брама Траоре, заметив: «Мы приехали сюда, чтобы выйти в финал, сыграть в нем и победить. Если это означает пройти действующих чемпионов, то мы должны быть готовы».
И, конечно, все, включая наставника Кот-д’Ивуара Эмерса Фаэ напоминали, что эта игра — западноафриканское дерби соседей с общей границей протяженностью 545 километров. Особенный матч, в котором, как оказалось, реальной борьбы не получилось. Слишком хороши сейчас «Слоны», а их молодые звезды окончательно заставили замолчать тех, кто перед стартом сокрушался из-за отсутствия в заявке Пепе, Аллера и Адингра.
Амад Диалло и вовсе один из самых ярких игроков-КА наряду с нигерийцем Лукманом. Это он открыл счет, когда изящно подсек мяч над вратарем после эффектного дриблинга (3-й гол на турнире). И он же выкатил 19-летнему Яну Диоманде, который пробил так, что опытный Коффи даже не шелохнулся. А точку поставил идеальный джокер — также выступающий в Бундеслиге его ровесник Базумана Туре. У него два выхода на замены суммарно на 36 минут и два гола!
Но, конечно, скелет ивуарийской команды — опытные мастера. Зачастую они выполняют незаметные роли, как во время пропуска мяча на партнера во второй голевой атаке (именно так сделал Кессье). Настоящий капитан, еще и забравший у Дидье Дрогба национальный рекорд по числу игр на континентальных первенствах (23). А в воротах стеной стоял Яхья Фофана — и двумя своими сейвами не дал буркинийцам вернуться в игру. Это тоже один из факторов, который может стать ключевым в четвертьфиналах, где будет четыре очень крутых противостояния.
Андрей Кузичев
В четвертьфиналах встречаются:
- 9 января. Мали — Сенегал. 19:00 (мск).
- 9 января. Камерун — Марокко. 22:00.
- 10 января. Алжир — Нигерия. 19:00.
- 10 января. Египет — Кот-д’Ивуар. 22:00.