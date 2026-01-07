Алжир дожал ДР Конго, у Кот-д’Ивуара — чемпионский футбол. В ¼ финала Кубка Африки будут только топ-матчи

Но это все лирика, не имевшая прямого отношения к игре. Как и статистика предыдущих встреч «Лис» и «Леопардов». Да, у Алжира ни одного поражения в семи встречах с конголезцами, только последняя победа случилась на КА-1988, а серия ничьих пришлась на товарищеские матчи. По сути, во вторник сборные открывали новую главу, и на предматчевых пресс-конференциях звучали в основном стандартные фразы про веру в свою команду и уважение к сопернику. Если за что-то можно было зацепиться, так за слова Себастьяна Десабра о том, что его футболисты привыкли играть под давлением, и это им даже нравится.