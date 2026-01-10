Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
перерыв
Байер
0
:
Штутгарт
4
Все коэффициенты
П1
32.00
X
17.00
П2
1.04
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
1
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.85
П2
9.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
0
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.10
П2
7.17
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
7.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Сборная Нигерии победила Алжир и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии обыграла Алжир в четвертьфинале Кубка африканских наций — 2:0.

Источник: AFP 2023

Счет на 47-й минуте открыл форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен. На 57-й минуте преимущество нигерийцев удвоил нападающий «Севильи» Акор Адамс.

Нигерийцы вышли в полуфинал Кубка Африки, где сыграют со сборной Марокко.