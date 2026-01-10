Сборная Нигерии победила Алжир и вышла в полуфинал Кубка Африки

Счет на 47-й минуте открыл форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен. На 57-й минуте преимущество нигерийцев удвоил нападающий «Севильи» Акор Адамс.
Нигерийцы вышли в полуфинал Кубка Африки, где сыграют со сборной Марокко.
Сборная Нигерии обыграла Алжир в четвертьфинале Кубка африканских наций — 2:0.
