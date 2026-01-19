Мбаппе о незабитом пенальти Браима Сенегалу: «Я проходил через это и понимаю, что он сейчас чувствует, марокканский народ годами ждал трофея. Такова жизнь футболистов, мы должны его поддержать»

«Я написал ему сообщение, он еще не ответил. Мы с Ашрафом [Хакими] полночи говорили по телефону, я в курсе всего, что произошло. Это тяжело.



Я понимаю, что он, должно быть, чувствует сейчас. Я проходил через это. Конечно, он чувствует разочарование, гнев… Марокканский народ ждал этого годами, и они были так близки к тому, чтобы выиграть этот трофей. Но такова жизнь футболистов, мы должны ему помочь. Прежде чем думать о спортсмене, нужно подумать о человеке — ему, должно быть, было невыносимо. Для нас очень важна поддержка», — сказал Мбаппе.