Мбаппе о незабитом пенальти Браима Сенегалу: «Я проходил через это и понимаю, что он сейчас чувствует, марокканский народ годами ждал трофея. Такова жизнь футболистов, мы должны его поддержать»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддержал Браима Диаса, незабившего пенальти в ворота Сенегала в финале Кубка Африканских наций.
В финале турнира сборная Марокко уступила в дополнительное время (0:1). На 14-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.
«Я написал ему сообщение, он еще не ответил. Мы с Ашрафом [Хакими] полночи говорили по телефону, я в курсе всего, что произошло. Это тяжело.
Я понимаю, что он, должно быть, чувствует сейчас. Я проходил через это. Конечно, он чувствует разочарование, гнев… Марокканский народ ждал этого годами, и они были так близки к тому, чтобы выиграть этот трофей. Но такова жизнь футболистов, мы должны ему помочь. Прежде чем думать о спортсмене, нужно подумать о человеке — ему, должно быть, было невыносимо. Для нас очень важна поддержка», — сказал Мбаппе.