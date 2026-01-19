Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.09
П2
3.24
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.04
X
2.91
П2
2.76
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.10
П2
3.80
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.23
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Мбаппе о незабитом пенальти Браима Сенегалу: «Я проходил через это и понимаю, что он сейчас чувствует, марокканский народ годами ждал трофея. Такова жизнь футболистов, мы должны его поддержать»

Мбаппе о промахе Браима с пенальти: его нужно поддержать.

Источник: Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поддержал Браима Диаса, незабившего пенальти в ворота Сенегала в финале Кубка Африканских наций.

В финале турнира сборная Марокко уступила в дополнительное время (0:1). На 14-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«Я написал ему сообщение, он еще не ответил. Мы с Ашрафом [Хакими] полночи говорили по телефону, я в курсе всего, что произошло. Это тяжело.

Я понимаю, что он, должно быть, чувствует сейчас. Я проходил через это. Конечно, он чувствует разочарование, гнев… Марокканский народ ждал этого годами, и они были так близки к тому, чтобы выиграть этот трофей. Но такова жизнь футболистов, мы должны ему помочь. Прежде чем думать о спортсмене, нужно подумать о человеке — ему, должно быть, было невыносимо. Для нас очень важна поддержка», — сказал Мбаппе.