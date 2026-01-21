Действующие обладатели Кубка Африки готовы сыграть с Россией в 2026 году

«В этом году у нас запланирован матч со сборной США 21 мая, но что касается других окон ФИФА, то мы свободны и можем сыграть со сборной России.



Если российская сторона отправит нам официальное письмо с предложением сыграть, то мы обязательно дадим ответ на него.



Для нас не проблема провести игру в России, но все будет зависеть от условий, которые мы должны рассмотреть. Мы готовы сыграть этот товарищеский матч», — сказал Фаль в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.