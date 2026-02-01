Узбекистан не планирует проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026

Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. На турнире, матчи которого пройдут в США, Канаде и Мексике, азиатская команда встретится со сборными Португалии и Колумбии. Ее последний соперник определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.