Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.18
П2
4.56
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.73
П2
11.25
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.60
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.57
П2
3.52
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.55
П2
5.60
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.56
П2
3.94
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.77
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.23
П2
4.80
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.45
П2
3.56
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.67
П2
5.20
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.21
П2
1.72
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.05
П2
12.00
Футбол. Италия
20:00
Кремонезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.91
П2
2.84
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.60
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.55
П2
1.62
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.22
П2
3.60
Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2

Узбекистан не планирует проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026

Узбекистан не собирается проводить матч со сборной России перед ЧМ-2026.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов в разговоре с РИА Новости заявил, что национальная команда его страны не планирует проводить товарищеский матч со сборной России в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. На турнире, матчи которого пройдут в США, Канаде и Мексике, азиатская команда встретится со сборными Португалии и Колумбии. Ее последний соперник определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.

«Нет, не рассматривается», — ответил Ирматов на вопрос о возможном проведении матча между сборными перед чемпионатом мира.

В 2026 году календарь Международной федерации футбола (ФИФА) предусматривает проведение 10 матчей. По две игры сборные могут провести в марте, июне и ноябре. В период с 21 сентября по 6 октября команды могут провести до четырех матчей.

Ранее сборные Узбекистана и России встречались один раз. Товарищеский матч, состоявшийся в Ташкенте в ноябре 2022 года, завершился со счетом 0:0.