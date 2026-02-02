ФИФА обсудит возвращение России на международную арену уже в апреле: «Вероятность положительного решения высокая»

Речь идет о возможном допуске основной сборной России, а также юношеских, молодежных и женских команд. Как утверждают источники, среди всех прочих вариантов будет рассматриваться и вариант возвращения в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном.
По данным собеседников, вероятность положительного решения оценивается как высокая, а само возвращение может быть реализовано уже в апреле этого года.
Как утверждают источники Sport24, президент ФИФА Джанни Инфантино в частных разговорах в кулуарах Кубка африканских наций затрагивал тему возможного возвращения России, подтверждая, что внутри организации обсуждается именно такой формат допуска — с участием всех категорий сборных и клубов, а также без символических ограничений.
При этом на данном этапе ключевым остается вопрос безопасности проведения матчей с участием российских сборных и клубов на территории России в условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Именно этот фактор сейчас рассматривается ФИФА как основной сдерживающий элемент при принятии окончательного решения.
В ФИФА рассчитывают, что как можно скорее конфликт будет либо остановлен, либо заморожен. Параллельно у организации есть и альтернативные варианты проведения матчей — на нейтральных полях в других странах либо в отдельных городах России, где возможно обеспечить необходимый уровень безопасности и организационные стандарты ФИФА, как на товарищеских матчах с участием сборной России в последние годы бана.
Как утверждают источники, близкие к ФИФА, президент организации в целом настроен позитивно по отношению к возвращению России и поддерживает идею снятия ограничений в ближайшей перспективе. Российская делегация получила официальное приглашение и примет участие в апрельском конгрессе ФИФА.
При этом в феврале состоится очередной конгресс УЕФА, куда также приглашена российская делегация. Однако, по информации источников, решения УЕФА не будут иметь определяющего значения для вопроса допуска России.
Источники подчеркивают, что именно ФИФА обладает исключительными полномочиями принимать решения о возвращении национальных сборных и клубов в международные турниры. Даже в случае сохранения ограничений на уровне УЕФА, это не окажет прямого влияния на возможное положительное решение ФИФА и дальнейший процесс возвращения.