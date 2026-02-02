Times: совет ФИФА не планирует голосовать по вопросу снятия санкций с России

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не планирует проводить голосование по вопросу возвращения российских клубов и сборных на турниры. Об этом сообщает газета The Times.
По информации источника, обсуждение такого вопроса вызовет резкое сопротивление со стороны европейских стран.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд от международных соревнований.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года из-за ситуации на Украине.