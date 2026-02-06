Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.06
П2
3.08
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.47
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.75
П2
5.17

Реграги подал в отставку с поста главного тренера сборной Марокко после финала Кубка Африки

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подал в отставку со своего поста, сообщает Foot Mercato.

Источник: Reuters

По информации источника, это произошло после поражения марокканцев от Сенегала в финале Кубка африканских наций. Уточняется, что окончательное решение со стороны Королевской марокканской футбольной федерации пока не принято.

Сборная Марокко впервые с 2004 года дошла до финала Кубка африканских наций, однако уступила Сенегалу.

50-летний специалист заранее понимал, что его дальнейшая работа будет напрямую зависеть от результата турнира, и после финала решил покинуть пост. При этом федерация еще не утвердила его уход. В случае отказа Реграги продолжит работу с командой и будет готовить ее к чемпионату мира 2026 года.