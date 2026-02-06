Реграги подал в отставку с поста главного тренера сборной Марокко после финала Кубка Африки

По информации источника, это произошло после поражения марокканцев от Сенегала в финале Кубка африканских наций. Уточняется, что окончательное решение со стороны Королевской марокканской футбольной федерации пока не принято.
Сборная Марокко впервые с 2004 года дошла до финала Кубка африканских наций, однако уступила Сенегалу.
50-летний специалист заранее понимал, что его дальнейшая работа будет напрямую зависеть от результата турнира, и после финала решил покинуть пост. При этом федерация еще не утвердила его уход. В случае отказа Реграги продолжит работу с командой и будет готовить ее к чемпионату мира 2026 года.